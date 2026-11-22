Quattro militari e sette presunti criminali sono stati uccisi in Messico durante l'operazione che ha portato all'arresto del narcotrafficante Fausto Isidro Meza, conosciuto con il soprannome di "Chapo Isidro". Lo ha annunciato il ministero della Difesa messicano. Nel corso dell'operazione per catturare Fausto Isidro Meza, sono state arrestate anche altre sette persone appartenenti alla sua organizzazione criminale ha precisato il ministero attraverso un comunicato pubblicato sul social network X.

El Chapo Isidro, che era nella lista dei "10 most wanted" dell'Fbi. Meza Flores era stato il leader dell'organizzazione di narcotrafficani Beltran Leyva, originariamente parte del cartello di Sinaloa, prima di iniziare a Guasave una sua organizzazione che prendeva il suo nome, nota anche come Los Mazatlecos, che, secondo quanto riportava il dipartimento del Tesoro Usa, era coinvolto in una "estremamente violenta faida" con il cartello di Sinaloa, allora guidato da Joaquin El Chapo Guzman, ora in prigione negli Usa.