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Migranti, García Perez (S&D) attacca Meloni su Ceuta: "Non può dare lezioni"

La leader socialista critica la premier sulla gestione delle frontiere e ricorda che la città spagnola sulla costa nordafricana "è Spagna, è Europa"

La premier Giorgia Meloni - Fotogramma/ipa
La premier Giorgia Meloni - Fotogramma/ipa
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15 settembre 2026 | 14.13
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Per la presidente del gruppo S&D nel Parlamento Europeo Iratxe Garcìa Perez (Psoe, Spagna), la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non è nella posizione di dare alcuna "lezione" alla Spagna in materia di migrazioni irregolari e di gestione delle frontiere. Durante il dibattito in plenaria a Strasburgo sulla crisi migratoria verificatasi a fine luglio nell'exclave spagnola sulla costa nordafricana, Garcìa Perez ha affermato che "Ceuta non è sola, Ceuta è Spagna, Ceuta è Europa. Quando una frontiera è sotto pressione l'Europa deve rispondere con la solidarietà, non con la divisione".

"Per questo - ha aggiunto - è così difficile ascoltare lezioni da alcuni, lezioni da coloro che sospendono Schengen con la Spagna. Quali lezioni può dare la signora Meloni sulla gestione delle frontiere? E quali lezioni può dare sull'umanità dopo che l'Europa si è prodigata per l'Italia nella crisi di Lampedusa? L'Europa è stata anche con la Polonia e la Lituania di fronte alla strumentalizzazione della migrazione da parte del regime di Aleksandr Lukashenko. La solidarietà europea non può dipendere da chi governa, né da quale Paese soffre la crisi", ha concluso.

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Giorgia Meloni Iraxte Garcia Perez migranti Ceuta
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