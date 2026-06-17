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Migranti: von der Leyen, -97% arrivi dalla Tunisia in Ue dal 2023

Migranti: von der Leyen annuncia un calo del 97% degli arrivi irregolari dalla Tunisia nell'Ue dal 2023, evidenziando il successo del memorandum Ue-Tunisia.

Migranti a bordo di un gommone nel Mediterraneo Centrale. - Fotogramma/Ipa
Migranti a bordo di un gommone nel Mediterraneo Centrale. - Fotogramma/Ipa
17 giugno 2026 | 12.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal 2023, anno in cui venne siglato il memorandum d'intesa tra Ue e Tunisia, ad oggi gli arrivi irregolari di migranti nell'Ue sono calati del "97%". Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nella consueta lettera in materia di migrazioni ai leader in vista del Consiglio Europeo.

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In Tunisia, scrive von der Leyen, "il nostro sostegno rimane multiforme e si concentra su diversi aspetti, tra cui la gestione delle frontiere, il traffico di migranti, la protezione, la migrazione legale, i rimpatri volontari assistiti e il reinserimento sostenibile. La prossima consegna di tre ulteriori navi di ricerca e soccorso alla Guardia Costiera tunisina rafforzerà ulteriormente le capacità operative. Dal 2023, gli arrivi illegali dalla Tunisia in Italia sono diminuiti del 97%".

"Monitoriamo attentamente - continua - la situazione relativa alle esigenze di protezione e gli sforzi per trovare una soluzione per la registrazione dei nuovi richiedenti asilo, nonché l'azione delle organizzazioni internazionali. Lo sviluppo di un sistema nazionale di protezione è una priorità importante. Nel 2025, l'Iom ha facilitato il rimpatrio volontario di 8.853 migranti dalla Tunisia nei loro Paesi d'origine e di oltre 2mila nel 2026. Anche i rimpatri volontari assistiti dai Paesi del Nord Africa verso i Paesi d'origine si sono molto intensificati grazie alle operazioni finanziate dall'Ue, con oltre 35.800 rimpatri nel 2025 e oltre 12mila quest'anno", conclude.

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Migranti Ursula von der Leyen Tunisia memorandum intesa Ue Tunisia
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