Un agente dell'Ice a Minneapolis ha sparato e ucciso una donna di 37 anni durante un'operazione. L'agente ha aperto il fuoco colpendo la donna che era alla guida di un Suv. La persona alla guida ha cercato allontanarsi con il veicolo. I video mostrano la reazione dell'agente che, sfiorato dall'auto, ha aperto il fuoco. La donna, colpita, ha perso il controllo del Suv che si è schiantato contro un'auto ferma.

Sulla vicenda si è espresso anche Donald Trump. Il presidente, sul social Truth, ha assolto il poliziotto che "sembra aver sparato per legittima difesa". "Ho appena visto il filmato dell'evento avvenuto a Minneapolis, Minnesota. È orribile da vedere. La donna alla guida dell'auto opponeva resistenza, poi ha investito violentemente, volontariamente e brutalmente l'agente dell'Ice, che sembra averle sparato per legittima difesa. In base al filmato, è difficile credere che sia vivo: ora si sta riprendendo in ospedale. La situazione viene analizzata nella sua interezza, ma il motivo per cui questi incidenti accadono è perché la sinistra radicale minaccia, aggredisce e prende di mira quotidianamente i nostri agenti delle forze dell'ordine e dell'Ice", ha affermato Trump. Gli agenti "stanno solo cercando di fare il loro lavoro: rendere l'America sicura. Dobbiamo proteggere i nostri agenti delle forze dell'ordine da questo movimento di violenza e odio della sinistra radicale", ha concluso.

Il sindaco di Minneapolis ha accusato l'agente che "ha usato il suo potere in maniera imprudente provocando la morte di una persona. Posso dire poco per migliorare questa situazione, ma ho un messaggio per la nostra comunità, la nostra città e l'Ice. All'Ice dico 'andatevene da Minneapolis. Non vi vogliamo qui'", ha detto rivolgendosi agli agenti impegnati nei raid contro l'immigrazione illegale. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta condotta dall'Fbi e dal Minnesota’s Bureau of Criminal Apprehension. Il Dipartimento della Sicurezza Interna, attraverso le parole della portavoce Tricia McLaughlin, ritiene che la donna abbia cercato di investire l'agente commettendo "un atto di terrorismo domestico".

Il governatore democratico del Minnesota, Tim Walz, ha definito "propaganda" la giustificazione del governo americano. "Lo Stato (del Minnesota) garantirà che venga condotta un'indagine completa, equa e rapida per assicurare che vengano accertate le responsabilità e che sia fatta giustizia", ha affermato Walz su X, basandosi in particolare su immagini video che, secondo lui, contraddicono la versione del governo.