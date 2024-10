Missili in soffitta e tunnel nella roccia, l’arsenale di Hezbollah - Ascolta

Le Forze di Difesa Israeliane hanno recentemente diffuso immagini chiare che mostrano come il gruppo terroristico sciita Hezbollah, armato e sponsorizzato dall'Iran, immagazzina e nasconde armi all'interno delle abitazioni civili in Libano. A svelare grazie all'intelligence questa strategia è stato il portavoce militare Daniel Hagari spiegando come Hezbollah, negli ultimi 20 anni, abbia nascosto le proprie armi, i missili all’interno di abitazioni e palazzi, militarizzando, di conseguenza, le infrastrutture civili e creando una situazione complicata ed estremamente delicata.