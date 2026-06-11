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Mondiali, scontri tra manifestanti e polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico

Gas lacrimogeni e agenti a cavallo per disperdere i manifestanti durante la prima partita

Polizia a Città del Messico - Fotogramma /Ipa
Polizia a Città del Messico - Fotogramma /Ipa
11 giugno 2026 | 23.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico, mentre Sudafrica e Messico disputavano la prima partita dei Mondiali davanti a 80.000 spettatori.

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Gruppi di insegnanti, parenti di cittadini messicani scomparsi e attivisti di gruppi studenteschi si erano radunati già da stamattina fuori dallo stadio. Alcuni manifestanti, riferisce l'Afp, hanno forzato le barriere delle forze dell'ordine e si sono scontrati con gli agenti che presidiavano il perimetro dello stadio, pochi istanti dopo il primo gol del torneo da parte del Messico.

Un gruppo di giovani ha infranto i finestrini delle auto con delle mazze, mentre la polizia lanciava gas lacrimogeni e schierava agenti a cavallo per disperdere i manifestanti.

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Mondiali manifestanti polizia stadio
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