La sua fondazione, l'Atlantic Philanthropies, ha erogato sovvenzioni per un totale di 8 miliardi di dollari in cinque continenti

È morto Charles 'Chuck' Feeney, imprenditore e investitore che aveva accumulato una fortuna multimiliardaria e poi donata. Aveva 92 anni. L'Atlantic Philanthropies, la fondazione di Feeney, ha dichiarato sul suo sito web che è deceduto serenamente a San Francisco lunedì si legge sulla Cnn.

Chi era Charles Feeney e cosa aveva fatto

Feeney aveva fatto gran parte della sua fortuna dopo aver co-fondato Duty Free Shoppers, una catena di negozi aeroportuali duty-free specializzati in beni di lusso, nel 1960 con un compagno di studi della Cornell University. Nel 1996 ha venduto le sue azioni di DFS a LVMH, che ora detiene una quota di maggioranza. Secondo il sito web del marchio, DFS ha più di 850 boutique in diversi continenti.

Feeney era un sostenitore del 'Dare mentre si vive', ritenendo di poter fare la differenza nelle cause che gli stavano a cuore mentre era in vita, piuttosto che creare una fondazione dopo la sua morte, secondo l'Atlantic Philanthropies. "È molto più divertente dare mentre si è vivi che dare quando si è morti", ha dichiarato Feeney in una biografia su di lui, 'The Billionaire Who Wasn't'.

Feeney ha creato l'Atlantic Philanthropies nel 1982, trasferendovi tutti i suoi beni aziendali due anni dopo. Nel 2020, la fondazione ha chiuso i battenti dopo aver dichiarato di aver devoluto con successo tutti i suoi fondi. In totale, l'Atlantic Philanthropies ha erogato sovvenzioni per un totale di 8 miliardi di dollari in cinque continenti, in gran parte in forma anonima, secondo quanto dichiarato dalla fondazione. Le donazioni hanno sostenuto l'istruzione, l'assistenza sanitaria, i diritti umani e altro ancora.

Feeney ha scelto di vivere gli ultimi tre decenni della sua vita in modo frugale. Secondo la fondazione, non possedeva né un'auto né una casa, preferendo vivere in un appartamento in affitto a San Francisco.