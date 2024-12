Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato l’esborso di 20 miliardi di dollari a beneficio dell'Ucraina, come parte dell'iniziativa di prestiti da 50 miliardi di dollari per l'accelerazione straordinaria delle entrate del G7. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova commenta così lo stanziamento dei nuovi aiuti da parte di Washington all’Ucraina: "Questo è un desiderio maniacale di prolungare l'agonia del regime di Kiev, dello stesso Zelensky e di tutti questi accordi corrotti che il regime del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha creato sulla situazione in Ucraina".