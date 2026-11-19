Da domani, venerdì 20 novembre, arriva in radio "Innamorati al piano bar", il nuovo singolo di Napoleone & Amelie, pubblicato da INRI/METATRON e disponibile sulle piattaforme digitali dal 18 novembre.

Il brano racconta una storia d'amore attraverso due punti di vista differenti: da una parte il desiderio di lasciarsi andare, dall'altra la paura di esporsi e la scelta di mantenere le distanze. Sullo sfondo, l'atmosfera di un piano bar, tra ricordi estivi, malinconia e sentimenti irrisolti.

Musicalmente, "Innamorati al piano bar" combina la scrittura della canzone italiana con influenze funk, soul e pop contemporaneo. Le due voci si alternano nel racconto, per poi incontrarsi nel ritornello, dando forma a un dialogo sulle contraddizioni delle relazioni sentimentali.

Il singolo segna l'inizio della collaborazione artistica tra Napoleone, cantautore, autore e produttore che mescola tradizione italiana e sonorità internazionali, e Amelie, nome d'arte di Amelia Villano, cantante e performer attiva tra musica e intrattenimento. Un incontro tra due percorsi musicali differenti che trova nel pop un linguaggio comune.