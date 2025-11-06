circle x black
Nepal, Farnesina in contatto con 5 alpinisti italiani: "Stanno bene"

Al momento risultano dispersi Marco Di Marcello e Markus Kirchler, nella zona di Yalung Ri

Montagna nepalese
06 novembre 2025 | 09.02
Redazione Adnkronos
Sono stati ristabiliti i contatti dopo giorni con il gruppo dei cinque escursionisti italiani, della provincia di Como. La conferma è arrivata al Consolato generale a Calcutta rischierato in Nepal dall’agenzia di Milano e da quella nepalese. Lo riferisce la Farnesina in una nota. ''I connazionali hanno riferito di stare bene e che proseguiranno il loro programma, con rientro a Kathmandu l'8 novembre'', afferma la Farnesina.

I cinque sono impegnati in un trekking verso il campo base del Makalu, poco più a ovest della valle del Khumbu (luogo distinto rispetto a quello dove si sono verificati gli incidenti che hanno coinvolto gli altri connazionali). Si tratta nel loro caso di un itinerario che si svolge a quote medio-basse, il livello più alto da aggiungere sarebbero gli 4.800 metri ma solo per un breve tratto.

Sono dunque tre al momento gli alpinisti italiani morti sulle vette himalayane del Nepal: si tratta di Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. Mentre altri due, Marco Di Marcello e Markus Kirchler, sono considerati dispersi nella zona di Yalung Ri.

