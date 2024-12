Netanyahu teme arresto, coloni incendiano moschea - Ascolta

Netanyahu teme l’arresto e diserta le commemorazioni per gli 80 anni di Auschwitz. Secondo ls testata polacca la testata Rzeczpospolita le autorità israeliane non hanno contattato le loro controparti polacche per partecipare all'evento e i funzionari di Varsavia ritengono che il motivo sia legato alla decisione della Polonia di rispettare il mandato di arresto spiccato dalla Corte penale internazionale. Coloni israeliani hanno poi dato alle fiamme nella notte la moschea del villaggio di Madra, in Cisgiordania.