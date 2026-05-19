Nomina Susanna Ceccardi: l'eurodeputata Lega è la nuova vicepresidente dei Patrioti per l'Europa

L'eurodeputata Lega Susanna Ceccardi è la nuova vicepresidente dei Patrioti per l'Europa, confermando il ruolo italiano nel gruppo Ue e sanando l'anomalia dovuta alla destituzione di Roberto Vannacci.

L'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi sarà vicepresidente del gruppo dei Patrioti per l'Europa (PfE). Lo annuncia il presidente del gruppo Jordan Bardella (Rn, Francia), in conferenza stampa a Strasburgo. La vicepresidente KInga Gal (Fidesz, Ungheria) si dice "felice" della scelta della collega toscana. "Proporrò una settima vicepresidenza italiana, la delegazione italiana ha proposto Susanna Ceccardi", spiega Bardella.

Il voto del gruppo e la nomina dell'europarlamentare pisana dovrebbe avvenire oggi stesso. La nomina di Ceccardi porrà fine ad una anomali: la Lega, una delle principali delegazioni del terzo gruppo dell'Aula, non aveva una vicepresidenza, perché Roberto Vannacci era stato destituito per volontà dei francesi del Rassemblement National, che puntano all'Eliseo e lo giudicavano troppo estremista.

Da allora la vicepresidenza italiana era rimasta vacante: ora, con Vannacci passato all'Esn con il suo Futuro Nazionale e la nomina di Ceccardi, questa anomalia viene sanata.