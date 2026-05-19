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Nomina Susanna Ceccardi: l'eurodeputata Lega è la nuova vicepresidente dei Patrioti per l'Europa

L'eurodeputata Lega Susanna Ceccardi è la nuova vicepresidente dei Patrioti per l'Europa, confermando il ruolo italiano nel gruppo Ue e sanando l'anomalia dovuta alla destituzione di Roberto Vannacci.

L'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, nuova vicepresidente dei Patrioti per l'Europa - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, nuova vicepresidente dei Patrioti per l'Europa - Fotogramma/Ipa
19 maggio 2026 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi sarà vicepresidente del gruppo dei Patrioti per l'Europa (PfE). Lo annuncia il presidente del gruppo Jordan Bardella (Rn, Francia), in conferenza stampa a Strasburgo. La vicepresidente KInga Gal (Fidesz, Ungheria) si dice "felice" della scelta della collega toscana. "Proporrò una settima vicepresidenza italiana, la delegazione italiana ha proposto Susanna Ceccardi", spiega Bardella.

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Il voto del gruppo e la nomina dell'europarlamentare pisana dovrebbe avvenire oggi stesso. La nomina di Ceccardi porrà fine ad una anomali: la Lega, una delle principali delegazioni del terzo gruppo dell'Aula, non aveva una vicepresidenza, perché Roberto Vannacci era stato destituito per volontà dei francesi del Rassemblement National, che puntano all'Eliseo e lo giudicavano troppo estremista.

Da allora la vicepresidenza italiana era rimasta vacante: ora, con Vannacci passato all'Esn con il suo Futuro Nazionale e la nomina di Ceccardi, questa anomalia viene sanata.

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Susanna Ceccardi Roberto Vannacci Jordan Bardella Patrioti PfE Ue Lega Vannacci
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