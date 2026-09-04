Un agricoltore rifiuta un'offerta da capogiro e si tiene il suo terreno. È successo a Bustaviejo, nella Sierra de Madrid, una regione, per lo più montuosa, a nord della capitale spagnola, dove un uomo di 46 anni, Cristian, ha raccontato di aver rinunciato a 700mila euro pur di continuare a lavorare la sua terra.

A riportarlo sono i media spagnoli, che citano un video pubblicato dallo stesso Cristian sul canale YouTube Goly. L'offerta è arrivata da un suo amico, che ha valutato il terreno 700mila euro e ha proceduto quindi a offrirli all'uomo, che però ha declinato senza esitazione: "Quello che faccio è lasciare un'eredità alla mia famiglia e all'umanità", ha detto alla rivista Marie France, aggiungendo di credere che sia fondamentale che le persone continuino a coltivare ortaggi e a preservare le collezioni di semi. Per lui, in sostanza, il valore della sua azienda agricola non si misura in euro.

La proprietà si trova a un'altitudine di 1.300 metri e Cristian l'ha acquistata oltre dieci anni fa per circa 38mila euro, con il valore del terreno che, da allora, è salito alle stelle. Proprio l'altitudine ha aiutato frutta e verdura a maturare ed è stato proprio questo uno dei fattori che ha spinto l'uomo ad acquistare il terreno in primo luogo.

L'azienda ha rischiato di fallire per ben due volte a causa di due grandinate che hanno quasi distrutto tutto e da cui Cristian si è salvato grazie a una campagna di crowdfunding: "La gente ha risposto molto bene e siamo riusciti a farcela, ma abbiamo attraversato un periodo critico. In agricoltura, a volte si ha la sensazione che non succederà nulla... finché non accade davvero".