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Nordcorea, media Seoul: "In preparazione visita di Xi per mediazione fra Kim e Trump"

Il leader cinese pronto a volare da Kim Jong-un mentre cresce l’ipotesi di un summit con il presidente Usa. Seoul: “Placche tettoniche in movimento”

Xi Jinping, Donald Trump e Kim Jong un - (Ipa, Afp)
Xi Jinping, Donald Trump e Kim Jong un - (Ipa, Afp)
21 maggio 2026 | 08.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe visitare la Corea del Nord già nei prossimi giorni, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. A riferirlo è l’agenzia sudcoreana Yonhap, che cita fonti governative secondo cui una delegazione cinese composta da funzionari della sicurezza e del protocollo è stata recentemente a Pyongyang, dopo la visita del ministro degli Esteri Wang Yi avvenuta il mese scorso.

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Il Presidente cinese, spiega la fonte, "cercherà di operare come mediatore" fra Donald Trump, che la scorsa settimana era a Pechino, dove è stato ribadito l'obiettivo comune fra Stati Uniti e Cina di denuclearizzare la Corea del Nord, e il leader nordcoreano Kim Jong un. Nella sua visita in Cina lo scorso gennaio, anche il Presidente sudcoreano Lee Jae Myung aveva chiesto a Xi aiuto per attenuare le tensioni fra Seoul e Pyongyang, una richiesta a cui il Presidente cinese aveva risposto positivamente.

Intanto da Seoul arrivano aperture sull’ipotesi di un nuovo summit tra Washington e Pyongyang. Il ministro sudcoreano dell’Unificazione Chung Dong-young ha dichiarato che un eventuale incontro tra Trump e Kim “sarà certamente discusso” nel caso in cui la visita di Xi a Pyongyang venga confermata.

“Gigantesche placche tettoniche sono in movimento. È il momento di valutare diverse opzioni per garantire stabilità, pace e prosperità reciproca nel nuovo scenario politico dell’Asia nord-orientale e della Penisola coreana”, ha affermato, riferendosi al confenuto dei recenti vertici fra Stati Uniti e Cina e fra Russia e Cina.

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Corea del Nord visita di Xi Jinping mediazione fra Kim e Trump denuclearizzazione tensioni fra Seoul e Pyongyang corea del nord trump nordcorea trump kim trump trump kim
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