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Obiettivo Export, Adnkronos media partner: diretta speciale, interviste e podcast

Il 6 ottobre all’Auditorium Parco della Musica la tappa dedicata alle imprese e ai territori del Centro Italia. Copertura multimediale Adnkronos con news, video, live alle 13 sulla homepage e Youtube e un episodio de “La Sfera”

Obiettivo Export. Lo speciale Adnkronos
Obiettivo Export. Lo speciale Adnkronos
06 ottobre 2026 | 00.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Adnkronos sarà media partner di “Obiettivo Export: Imprese e territori del Centro Italia verso la Conferenza Nazionale dell’Export 2026”, in programma il 6 ottobre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma. L’appuntamento, promosso nell’ambito del percorso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato all’internazionalizzazione delle imprese, metterà a confronto istituzioni, diplomazia economica, aziende, associazioni e attori del Sistema Italia.

La giornata sarà seguita da Adnkronos con una copertura multimediale dedicata: articoli sul sito, lanci di agenzia, interviste video ai protagonisti e una diretta speciale dalle 13 alle 14, che sarà trasmessa sulla homepage del sito, Youtube e Dailymotion, per raccontare temi, interventi e prospettive emerse dal confronto. Tra gli ospiti, i diplomatici, le aziende e le associazioni che saranno protagonisti della giornata.

Al centro dell’evento il ruolo dei territori nella crescita sui mercati internazionali, gli strumenti a sostegno dell’export, la diversificazione dei mercati, la sicurezza delle materie prime e la competitività delle filiere italiane. Una parte della giornata sarà inoltre dedicata al confronto diretto tra imprese, rete diplomatico-commerciale ed esperti delle strutture pubbliche che sostengono l’internazionalizzazione.

La copertura Adnkronos

I temi e le indicazioni emersi a Roma saranno poi al centro anche di un episodio speciale del podcast “La Sfera”, per approfondire come stanno cambiando i mercati internazionali, quali nuove opportunità si aprono per il Made in Italy e quale ruolo può giocare la diplomazia economica nell’accompagnare le imprese italiane fuori dai confini nazionali.

Riproduzione riservata
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Tag
export internazionalizzazione Made in Italy diplomazia economica conferenza nazionale dell'export 2026
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