Messaggi sui proiettili che hanno ucciso Brian Thompson, il Ceo della compagnia di assicurazioni UnitedHealthcare assassinato a New York nella mattina del 4 dicembre, attorno alle 6.45. Sui bossoli recuperati sulla scena del crimine a Manhattan, svela Abc News, la polizia ha rinvenuto messaggi lasciati dal killer: "Negare", "Difendere", "Deporre" sono le parole individuate.

Gli investigatori stanno cercando di interpretare i messaggi alla ricerca di un movente, ma il riferimento alle coperture assicurative e all'assistenza sanitaria appare evidente: le 3 parole, infatti, richiamano il titolo di un libro di Jay M. Feinman (Delay - Deny - Defend) disponibile dal 2010. La copertina del libro è eloquente: "Perché le compagnie assicurative non pagano dopo i reclami e cosa potete fare". Due parole impresse sui bossoli sono identiche a quelle del titolo del libro. In copertina, la terza è "Ritardare", sostituita sul bossolo da "Deporre".

Caccia al killer

Il Dipartimento di Polizia di New York ha diffuso immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza di un locale in cui l'uomo si è recato prima di compiere l'omicidio. Nei video, compare un individuo con il volto parzialmente coperto, il cappuccio della giacca alzato e uno zaino sulle spalle: il fotogramma è in linea con l'immagine del killer ripreso in azione davanti all'hotel Hilton, dove è stato commesso il delitto.

Per gli inquirenti, si è trattato di un "attacco mirato" e si indaga sulle minacce che Thompson, secondo quanto affermato dalla moglie, avrebbe ricevuto negli ultimi tempi. L'analisi dei video realizzati dalle telecamere di sorveglianza disseminate per la città, come riferisce Abc News, ha permesso di individuare il killer in movimento sin dalle 5 del mattino nell'Upper West Side. Nell'avvicinamento all'Hilton, l'uomo è uscito alle 6.15 da una stazione sulla 57esima strada e ha effettuato un acquisto in contanti in un locale Starbucks. Quindi, si è diretto verso l'obiettivo ed è entrato in azione.