Omer Shem Tov, rilasciato oggi, 22 febbraio, a Nuseirat insieme a Eliya Cohen e Omer Wenkert, ha baciato sulla testa due miliziani di Hamas in segno di gratitudine mentre era sul palco durante la liberazione.

Crowd erupts in cheers as a smiling Israeli captive, Omer Shem Tov, kisses the foreheads of Hamas fighters before his release pic.twitter.com/qS0BdcPklT