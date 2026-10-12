Un incendio ha "devastato" nella notte il mercato degli Enfants Rouges, nel 3° arrondissement di Parigi. Lo ha reso noto il sindaco di Paris Centre, Ariel Weil. "Il mercato degli Enfants Rouges, ahimè, devastato dalle fiamme questa mattina presto. Incendio domato ma mercato totalmente distrutto", ha postato Weil su X.

Auprès des @PompiersParis intervenus avec force et efficacité dans un lieu qu’ils connaissaient heureusement bien, le marché des enfants rouges, hélas ravagé par les flammes tôt ce matin. Feu maîtrisé mais marché totalement sinistré. Évitez le secteur de la rue de Bretagne. https://t.co/WaDQN5Wrwq — Ariel Weil (@ArielWeilT) October 12, 2026

"Evitate il quartiere di rue de Bretagne", aggiunge il primo cittadino..