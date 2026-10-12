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Parigi, mercato degli Enfants Rouges devastato da un incendio

Il sindaco di Paris Centre, Ariel Weil: "Le fiamme lo hanno completamente distrutto"

L'incendio - (Dal profilo X di Ariel Weil)
L'incendio - (Dal profilo X di Ariel Weil)
12 ottobre 2026 | 08.27
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Un incendio ha "devastato" nella notte il mercato degli Enfants Rouges, nel 3° arrondissement di Parigi. Lo ha reso noto il sindaco di Paris Centre, Ariel Weil. "Il mercato degli Enfants Rouges, ahimè, devastato dalle fiamme questa mattina presto. Incendio domato ma mercato totalmente distrutto", ha postato Weil su X.

"Evitate il quartiere di rue de Bretagne", aggiunge il primo cittadino..

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parigi mercato enfant rouges incendio parigi news francia news parigi mercato enfant rouges incendio distrutto
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