Parolin: "L'auspicio del Papa è che l'italofonia favorisca la cooperazione e rinsaldi valori cristiani"

Questo il messaggio inviato dal cardinale segretario di Stato vaticano, per la prima conferenza sull’italofonia

Il cardinale Pietro Parolin - (Fotogramma/Ipa)
19 novembre 2025 | 08.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il Santo Padre invia il suo ben augurante saluto ed esprime apprezzamento per il significativo evento. Sua Santità auspica che tale momento d'incontro, volto a valorizzare e a diffondere all'estero la lingua, la cultura e le imprese italiane, possa favorire la cooperazione e lo scambio formativo tra società civile rinsaldando i perenni valori cristiani della solidarietà e dell'impegno umanitario, divenendo operatori di pace e di fraternità tra i popoli”. Questo il messaggio inviato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, per la prima conferenza sull’italofonia.

Nel messaggio, “Papa Leone XIV incoraggia a perseverare nella promozione di una cultura saggia e coraggiosa, che rafforzi mente e cuore di ciascuno; e nell'invocare la materna protezione della vergine Maria, Sede Sapientie, affida tutti all'intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, inviando la desiderata benedizione apostolica”.

italofonia cooperazione valori cristiani solidarietà impegno umanitario
