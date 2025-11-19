Parolin: "L'auspicio del Papa è che l'italofonia favorisca la cooperazione e rinsaldi valori cristiani"

Questo il messaggio inviato dal cardinale segretario di Stato vaticano, per la prima conferenza sull’italofonia
“Il Santo Padre invia il suo ben augurante saluto ed esprime apprezzamento per il significativo evento. Sua Santità auspica che tale momento d'incontro, volto a valorizzare e a diffondere all'estero la lingua, la cultura e le imprese italiane, possa favorire la cooperazione e lo scambio formativo tra società civile rinsaldando i perenni valori cristiani della solidarietà e dell'impegno umanitario, divenendo operatori di pace e di fraternità tra i popoli”. Questo il messaggio inviato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, per la prima conferenza sull’italofonia.
Nel messaggio, “Papa Leone XIV incoraggia a perseverare nella promozione di una cultura saggia e coraggiosa, che rafforzi mente e cuore di ciascuno; e nell'invocare la materna protezione della vergine Maria, Sede Sapientie, affida tutti all'intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, inviando la desiderata benedizione apostolica”.