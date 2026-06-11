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Pentagono evacuato per incidente con materiale pericoloso: "Allarme su qualità dell'aria"

Il portavoce, Sean Parnell, ha confermato che sono stati chiusi diversi piani e corridoi della struttura come ulteriore misura di precauzione. Agenti al lavoro con maschere anti-gas e tute di protezione

Pentagono - Afp
Pentagono - Afp
11 giugno 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito "un incidente con materiale pericoloso", secondo quanto riferisce la Cnn citando tre fonti e il dipartimento dei vigili del fuoco.

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Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno "rilevato un problema con la qualità dell'aria che necessita misure di precauzione fino a quando determineremo il suo significato".

Agenti al lavoro con maschere anti-gas e tute protettive

"Il dipartimento sta applicando i protocolli standard di protezione - aggiunge Parnell - i team di risposta sono stati dispiegati e sono pronti a dare supporto ai dipendenti". Intanto, un messaggio inviato dalla squadra di sicurezza del Pentagono informa che saranno necessari test per i quali potranno essere necessarie una o due ore. Infine una fonte della Cnn riferisce che gli agenti della polizia entrati nell'edificio indossano maschere anti-gas e tute per la protezione da agenti chimici.

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evacuazione incidente materiale pericoloso
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