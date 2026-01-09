circle x black
Cerca nel sito
 

Venezuela, Mosca: "Usa hanno rilasciato 2 russi equipaggio Marinera"

La petroliera era stata sequestrata e diventata il centro di un caso geopolitico

La Marinera - Afp
La Marinera - Afp
09 gennaio 2026 | 11.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gli Stati Uniti hanno deciso di rilasciare due membri russi dell'equipaggio della petroliera Marinera battente bandiera russa, sequestrata da Washington nel nord Atlantico con il sospetto di operare per aggirare la sanzioni contro il Venezuela. Lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

"In risposta alla nostra richiesta - si legge in un comunicato - il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di rilasciare due cittadini russi a bordo della petroliera Marinera, trattenuti dagli Stati Uniti durante un'operazione nel Nord Atlantico. Accogliamo con favore questa decisione ed esprimiamo la nostra gratitudine alla leadership statunitense".

Il 'mistero' della Marinera

Una petroliera arrugginita, oggi chiamata Marinera, è diventata nei giorni scorsi il centro di un caso geopolitico che coinvolge Russia, Stati Uniti e Regno Unito. Ma per quale motivo? A cercare di fare chiarezza sulla vicenda è il Guardian, secondo cui l'imbarcazione è sospettata di far parte delle cosiddette 'Flotte ombra' utilizzate da Russia, Iran e Venezuela per aggirare le sanzioni occidentali.

La nave, vecchia di oltre 20 anni e priva di carico di petrolio al momento dei fatti, navigava nell'Atlantico quando ha attirato l'attenzione delle autorità britanniche. Il Guardian riferisce che i servizi di intelligence del Regno Unito hanno seguito a lungo i suoi spostamenti, insospettiti dai frequenti cambi di bandiera e dalla struttura proprietaria opaca.

Secondo le ricostruzioni del quotidiano britannico, la Marinera non trasportava greggio, elemento che ha rafforzato i sospetti su un possibile utilizzo diverso da quello commerciale. Tra le ipotesi valutate vi era quella del trasporto di armi o equipaggiamenti militari russi, potenzialmente destinati a Paesi terzi o a reti alleate di Mosca. Un sospetto che non ha trovato conferme ufficiali, ma che ha contribuito ad accrescere l'allerta.

La nave sarebbe inoltre collegata a una rete di petroliere e cargo utilizzati per eludere i controlli occidentali, spesso operanti senza assicurazioni riconosciute, con equipaggi sottopagati e in condizioni di sicurezza precarie. Il Guardian sottolinea come queste flotte rappresentino uno strumento essenziale per Mosca nel mantenere flussi logistici e finanziari nonostante le sanzioni.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Venezuela Russia USA marinera petroliera russa venezuela
Vedi anche
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza