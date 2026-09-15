circle x black
Cerca nel sito
 

Pierrakakis (Eurogruppo): bilanci Ue stretti, priorità all'efficienza della spesa pubblica

Il presidente del consesso dei ministri dell'area euro da Berlino avverte gli Stati: i soldi sono pochi, spendeteli bene

Il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis - Foto Adnkronos
Il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis - Foto Adnkronos
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
15 settembre 2026 | 17.35
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Nei Paesi dell'area euro, gli "spazi di manovra" nei bilanci saranno "sempre più limitati", dunque sarà fondamentale migliorare "l'efficienza" della spesa pubblica. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis, oggi a Berlino dopo aver visto il ministro delle Finanze tedesco, prima dell'Eurogruppo che si riunirà venerdì a Dublino, prima dell'Ecofin informale.

"Con Lars Klingbeil - ha riferito Pierrakakis - abbiamo discusso anche delle prossime priorità dell'Eurogruppo: temi che affronteremo questa settimana a Dublino, ma anche nelle future riunioni dell'Eurogruppo nel corso dell'anno. Lo spazio di manovra fiscale sarà sempre più limitato. Le pressioni sulla spesa sono in aumento, in particolare per la difesa e a causa dell'invecchiamento della popolazione e del cambiamento climatico".

Per questo motivo, ha aggiunto, "il tema del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle finanze pubbliche è di estrema attualità e importanza. Nei prossimi mesi, l'Eurogruppo farà anche il punto sulle sfide e sulle opportunità comuni legate alle finanze pubbliche: spesa, entrate e governance. Continueremo a lavorare per approfondire l'integrazione finanziaria e rimuovere gli ostacoli alle attività economiche e agli investimenti transfrontalieri", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis spesa pubblica conti pubblici
Vedi anche
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza