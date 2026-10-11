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Polonia, piano per uccidere Tusk e ministro della Difesa: riunione d'emergenza delle agenzie di sicurezza

Le autorità della Paese sono in stato di massima allerta dopo che la polizia ha ricevuto informazioni su un possibile attentato contro il premier e il ministro della Difesa

Polonia, piano per uccidere Tusk e ministro della Difesa: riunione d'emergenza delle agenzie di sicurezza
11 ottobre 2026 | 12.09
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Esisterebbe un piano per uccidere il primo ministro polacco Donald Tusk e il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero dell'Interno di Varsavia Karolina Galecka su 'X', spiegando che le autorità della Polonia sono in stato di massima allerta dopo che la polizia ha ricevuto informazioni su un possibile attentato contro il premier e il ministro della Difesa.

Una riunione d'emergenza delle agenzie di sicurezza polacche è stata convocata per questa mattina presso il Centro antiterrorismo dell'Agenzia per la sicurezza interna (Abw).

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uccidere piano attentato sicurezza
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