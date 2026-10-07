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Il Nobel 2026 per la Chimica assegnato al francese Kagan e al giapponese Kenso Soai

L'annuncio pochi minuti fa: "Premiati per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica"

- (X: Nobel Prize)
- (X: Nobel Prize)
07 ottobre 2026 | 11.55
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Sono il francese Henry Kagan e il giapponese Kenso Soai i vincitori del premio Nobel per la Chimica 2026. L'annuncio pochi minuti fa.

"L'Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la chimica del 2026 a Henri B. Kagan e Kenso Soai per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica", si legge come motivazioni sui canali social del Nobel.

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premio nobel nobel chimica 2026 kagan
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