L'annuncio pochi minuti fa: "Premiati per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica"

Sono il francese Henry Kagan e il giapponese Kenso Soai i vincitori del premio Nobel per la Chimica 2026. L'annuncio pochi minuti fa.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

"L'Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la chimica del 2026 a Henri B. Kagan e Kenso Soai per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica", si legge come motivazioni sui canali social del Nobel.