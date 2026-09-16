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Procaccini (FdI): "Decarbonizzazione ossessione von der Leyen"

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16 settembre 2026 | 15.55
Redazione Adnkronos
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Il sesto discorso sullo stato dell'Unione (Soteu) di Ursula von der Leyen si è distinto per una persistente "ossessione" per la decarbonizzazone dell'economia, che "non può essere la priorità assoluta" dell'agenda Ue. Lo ha detto il copresidente del gruppo Ecr nel Parlamento Europeo Nicola Procaccini (Fdi), dopo il Soteu della numero della Commissione, a Strasburgo.

Procaccini ha trovato "francamente imbarazzante" l'"inchino" al premier canadese Mark Carney. "Possibile - ha aggiunto - che la Gran Bretagna non abbia la precedenza come membro associato? Io credo che l'Europa non dovrebbe inchinarsi a nessuno, neanche agli Usa, men che meno alla Cina. Di nuovo poi ho sentito questa ossessione per la decarbonizzazione, di cui non è sbagliato preoccuparci, intendiamoci, ma non può essere la priorità assoluta dell'agenda europea".

Procaccini ha ricordato che "l'intera Unione Europea è ormai responsabile soltanto del 5% delle emissioni mondiali di Co2. Ciò nonostante queste sono in crescita, anno dopo anno. Dal 1990 ad oggi abbiamo ridotto le emissioni del 36%, ma le emissioni globali sono cresciute del 68%. Possibile che questi dati non sollevino dei dubbi sulla sfrenata e solitaria corsa alla decarbonizzazione intrapresa dall'Unione Europea? Con il Green Deal stiamo massacrando la nostra economia e, soprattutto, stiamo consegnando la nostra dipendenza strategica nelle mani dei regimi più illiberali e inquinanti del pianeta".

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Nicola Procaccini Ursula von der Leyen Ue Soteu
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