circle x black
Cerca nel sito
 

Putin chiama Maduro: "Solidarietà di fronte a pressioni esterne"

Telefonata tra il leader russo e quello venezuelano. Il sostegno dello 'zar' contro le pressioni di Trump

Vladimir Putin e Nicolas Maduro - Afp
Vladimir Putin e Nicolas Maduro - Afp
11 dicembre 2025 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con Nicolas Maduro per esprimere al leader venezuelano "solidarietà" e "sostegno" di fronte "alle crescenti pressioni esterne", con un chiaro riferimento alle operazioni avviate dall'amministrazione Trump nei confronti del Venezuela, ultima delle quali il sequestro di una petroliera. A renderlo noto con un comunicato è il Cremlino.

"Vladimir Putin ha espresso la solidarietà con il popolo venezuelano e ha riaffermato il suo sostegno al corso del governo Maduro, che è teso a proteggere gli interessi nazionali e la sovranità di fronte alla crescente pressione esterna", recita il comunicato del Cremlino, secondo quanto riferisce la Tass.

Durante la telefonata, aggiunge la nota, "i due capi di Stato si sono scambiati le opinioni su un ulteriore sviluppo delle amichevoli relazioni tra Russia e Venezuela in linea con la partnership strategica e l'accordo di cooperazione entrato in vigore nel novembre di quest'anno".

"Le due parti - conclude il comunicato - hanno ribadito il loro reciproco impegno per una consistente applicazione dei progetti congiunti in materia di commercio, economia, energia, finanza, cultura, assistenza umanitaria ed altro".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
putin maduro usa venezuela trump venezuela putin trump
Vedi anche
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza