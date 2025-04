Vladimir Putin loda Elon Musk. In un discorso a studenti del politecnico Bauman di Mosca ha paragonato il cofondatore di Tesla e Space X - azienda che ha sviluppato razzi usati dalla Nasa e la rete di satelliti per le comunicazioni Starlink usate dai militari ucraini -proprietario di X, e a capo del Doge, a Sergei Korolev, il padre del programma spaziale sovietico, con la progettazione dello Sputnik, primo satellite in orbita, e della navicella Vostok-1 che portò in orbita Yuri Gagarin nel 1961.

"Sapete, c'è una persona, vive negli Stati Uniti, Musk, che farnetica di Marte. E' il tipo di persona che non compare spesso fra gli umani, fissato su una certa idea. Sembra incredibile anche oggi, queste idee danno i loro frutti dopo tempo. Proprio come le idee di Korolev, dei nostri pionieri, sono state realizzate nel tempo", ha affermato Putin. Dall'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, che è stato eletto anche grazie al generoso contributo di Musk, questi non ha risparmiato le sue critiche all'Ucraina e al Presidente Volodymir Zelensky che il mese scorso ha accusato di volere una "guerra eterna".