Mentre Donald Trump e Emmanuel Macron a Washington dialogano sull'impegno di Usa e Europa per la pace in Ucraina, Vladimir Putin lancia messaggi con un'intervista televisiva. Il destinatario principale è il presidente degli Stati Uniti, interlocutore principale per chiudere il conflitto in corso da 3 anni. Trump punta all'accordo con Kiev per accedere alle 'terre rare', le risorse minerarie ucraine.

E Putin, ovviamente, si inserisce nel discorso. La Russia, dice, è favorevole agli investimenti americani per lo sfruttamento dei minerali strategici presenti nei territori ucraini occupati dall'esercito russo. "Siamo pronti ad attrarre partner stranieri nei nostri nuovi territori storici che sono stati restituiti alla Russia. Ci sono alcune riserve qui. Siamo pronti a lavorare con i nostri partner, compresi quelli americani, nelle nuove regioni", dice riferendosi ai territori ucraini, in particolare il Donbass, sottratti a Kiev.

Putin afferma che aziende russe e americane sono "in contatto" per progetti economici congiunti nell'ambito della risoluzione della guerra. "Alcune delle nostre aziende sono in contatto tra loro e discutono di tali progetti", dice. La scorsa settimana Washington aveva parlato di "partnership economiche potenzialmente storiche" nel caso in cui il conflitto finisse.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo Trump, potrebbe sbarcare a Washington la prossima settimana per firmare l'accordo sulle terre rare. Finora, il leader di Kiev ha respinto le richieste americane, 'guadagnandosi' gli attacchi di Trump. Ovviamente, Zelensky è anche nel mirino di Putin.

"L'attuale capo del regime di Kiev sta diventando una figura tossica per le forze armate ucraine perché impartisce ordini assurdi, dettati non da considerazioni militari, ma politiche, e non è chiaro su cosa si basino. Questo porta a perdite enormi", dice Putin. Se Trump invoca elezioni in Ucraina, definendo Zelensky un ''dittatore'', Putin sfrutta l'assist e aggiunge il carico: "Il suo consenso (di Zelensky, ndr), secondo i nostri dati, è esattamente la metà di quello del suo potenziale rivale politico, l'ex comandante delle forze armate dell'Ucraina Valery Zaluzhny", dice il capo del Cremlino. Un'affermazione in linea con le recenti dichiarazioni di Trump che ha attribuito a Zelensky un gradimento bassissimo nel paese.