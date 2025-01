Raid in Cisgiordania, Iran: "Speriamo caso Sala si risolva" - Ascolta

Mentre Israele ha iniziato a ritirare le sue truppe dal sud del Libano, come previsto dall'accordo per il cessate il fuoco iniziato il 27 novembre dopo due mesi di guerra con Hezbollah l'aeronautica militare israeliana ha effettuato un attacco aereo in Cisgiordania dove è stata colpita, una cellula terroristica armata nella zona di Tamun, nella valle del Giordano. Intanto sul caso della giornalista Cecilia Sala arrestata per avere violato le leggi della Repubblica islamica dell'Iran, Mohammad Abedini Najafabadi, portavoce del governo della Repubblica islamica fa il punto della situazione.