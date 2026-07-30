105 anni, un biglietto d'auguri 'regale' e un buon whiskey. La storia di Mary Davidson Smith sta facendo il giro del mondo, diventando rapidamente virale: la donna ha festeggiato il suo 105esimo compleanno ricevendo ben 105 biglietti d'auguri provenienti da tutto il mondo, ma uno, in particolare, ha catturato la sua attenzione.

Re Carlo ha scritto alla donna, residente in una casa di cura a Edimburgo, per augurarle buon compleanno, dopo che la donna aveva già ricevuto, in passato, un biglietto dalla defunta regina Elisabetta. Davidson Smith ha raccontato di aver trascorso una "meravigliosa giornata in famiglia", come riportato dall'Indipendent, e di essersi gustata un tè co le amiche.

La donna però, per il prossimo compleanno, quando gli anni sulle spalle saranno 106 ha espresso un desiderio: "Voglio bene un buon whisky, bello forte". Nata in Corea, Mary ha trascorso la sua giovinezza tra Inghilterra, Canada e Stati Uniti per poi arruolarsi nella Marina inglese, dove ha conosciuto suo marito, l'ufficiale Charles Wynard Davidson Smith, mentre si trovava di stanza a Washington.

La coppia si trasferì poi a Edimburgo dove ebbe due figli, Neil e Mark, che gli hanno dato ben quattro nipoti. La sua sorpresa per i tantissimi biglietti d'auguri è stata grande: "È incredibile! Non ho mai visto così tanti biglietti, e sono tutti per me", niente candeline però: "Sono contenta che non ce ne fossero 105, non avrei avuto abbastanza fiato per spegnerle tutte". Ma qual è il segreto della sua longevità? "Mi piace, e continuo a vivere. Inoltre provengo da una lunga stirpe di persone che hanno vissuto a lungo".