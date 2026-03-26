circle x black
Cerca nel sito
 

Rimpatri migranti, Procaccini: "Linea Meloni ora è linea Ue"

Il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento Europeo soddisfatto dopo il via libera alla posizione negoziale dell'Aula grazie ad una "maggioranza di centrodestra".

Il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento Europeo Nicola Procaccini (Fotogramma/Ipa)
Il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento Europeo Nicola Procaccini (Fotogramma/Ipa)
26 marzo 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con l'approvazione della posizione negoziale del Parlamento Europeo sul regolamento rimpatri, "la linea del governo Meloni è diventata la linea europea, rispetto alla dimensione esterna dell'immigrazione". Lo ha detto, parlando con la stampa a Bruxelles, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo Ecr, di Fratelli d'Italia.

CTA

"Siamo estremamente soddisfatti - ha aggiunto - il trilogo", il negoziato con il Consiglio Ue "inizierà pressoché subito. Questo regolamento sostituisce la direttiva rimpatri e consentirà ai Paesi europei di avere un sistema comune più efficace, anche più severo, in termini di rimpatri, di procedure e di impedimento di accesso e anche per quanto riguarda la creazione di hub per i rimpatri negli Stati terzi".

Per Procaccini, "questo significa rafforzare anche la famosa questione dei centri in Albania". E sulla dimensione esterna delle migrazioni, Procaccini ricorda che "da sempre sosteniamo la necessità di affrontare la questione migratoria prima che arrivi sul territorio europeo, attraverso il coinvolgimento degli Stati terzi, specie quelli di origine e transito. Abbiamo ottenuto questo risultato con una maggioranza di centrodestra, ampia e forte. Lavoreremo perché si possa arrivare all'inizio dell'estate ad avere un regolamento sui rimpatri realmente efficace", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
migranti Ue regolamento rimpatri Nicola Procaccini
Vedi anche
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza