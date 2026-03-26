Rimpatri migranti, Procaccini: "Linea Meloni ora è linea Ue"

Con l'approvazione della posizione negoziale del Parlamento Europeo sul regolamento rimpatri, "la linea del governo Meloni è diventata la linea europea, rispetto alla dimensione esterna dell'immigrazione". Lo ha detto, parlando con la stampa a Bruxelles, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo Ecr, di Fratelli d'Italia.

"Siamo estremamente soddisfatti - ha aggiunto - il trilogo", il negoziato con il Consiglio Ue "inizierà pressoché subito. Questo regolamento sostituisce la direttiva rimpatri e consentirà ai Paesi europei di avere un sistema comune più efficace, anche più severo, in termini di rimpatri, di procedure e di impedimento di accesso e anche per quanto riguarda la creazione di hub per i rimpatri negli Stati terzi".

Per Procaccini, "questo significa rafforzare anche la famosa questione dei centri in Albania". E sulla dimensione esterna delle migrazioni, Procaccini ricorda che "da sempre sosteniamo la necessità di affrontare la questione migratoria prima che arrivi sul territorio europeo, attraverso il coinvolgimento degli Stati terzi, specie quelli di origine e transito. Abbiamo ottenuto questo risultato con una maggioranza di centrodestra, ampia e forte. Lavoreremo perché si possa arrivare all'inizio dell'estate ad avere un regolamento sui rimpatri realmente efficace", conclude.