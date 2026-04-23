I ristoranti spagnoli 'dedicati' alla mafia devono cambiare nome. La catena di ristorazione spagnola 'La Mafia se siente a la mesa' ('La Mafia si siede a tavola') si arrende al termine di un lungo contenzioso istituzionale e legale. La vicenda nasce da una segnalazione dell'ambasciata d'Italia in Spagna e ed è culminata con l’annullamento del marchio da parte dell’Ufficio spagnolo brevetti e marchi. Il brand è stato ritenuto contrario all’ordine pubblico e alla morale. Lo riporta El Mundo, secondo cui la catena si chiamerà 'La Famiglia se siente a la mesa'.

Il gruppo nato a Saragozza LMssLM, che conta quasi 120 locali tra Spagna, Portogallo e Andorra, e un fatturato da oltre 135 milioni euro, ha scelto il nuovo nome tra circa 800 proposte. L'amministratore delegato Javier Floristan ha assicurato che "una parola non cambia 25 anni di storia" e che l'elemento centrale resta l'esperienza offerta nei ristoranti. La società ha precisato che il rebranding avverrà gradualmente nei prossimi mesi, con l’apertura del primo locale sotto il nuovo marchio prevista a Madrid.