Russia, segnale all'Europa: missili Oreshnik schierati in Bielorossia

Secondo Mosca, Oreshnik ha una gittata fino a 5500 km e può raggiungere velocità fino a Mach 10 e non può essere intercettato

Il dispiegamento di missili Oreshnik
30 dicembre 2025 | 10.29
Redazione Adnkronos
La Russia schiera i 'super missili' in Bielorussia e spaventa anche l'Europa. Da oggi, i missili Oreshnik sono 'in servizio di combattimento', come annuncia il ministero della Difesa bielorusso confermando il completamento di tutte le operazioni preliminari. "Dopo che il sistema missilistico è stato preparato per il suo dispiegamento designato e dopo che la sua ispezione da parte di un gruppo congiunto completo è stata effettuata, un battaglione di lanciamissili Oreshnik ha iniziato a svolgere i compiti del suo servizio di combattimento nelle aree designate sul territorio del nostro paese", rendono noto i vertici militari dell'alleato numero 1 di Mosca.

Secondo Mosca, Oreshnik ha una gittata fino a 5500 km e può raggiungere velocità fino a Mach 10 e non può essere intercettato. Il missile può essere armato con testate convenzionali o nucleari e viste le caratteristiche rappresenta potenzialmente una minaccia non solo per l'Ucraina ma per buona parte dell'Europa: da oggi, con l'attivazione dei sistemi missilistici in Bielorussia, l'Europa Occidentale è ancora meno distante dalle basi di lancio.

L'annuncio arriva in un momento cruciale nei negoziati che dovrebbero porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Mosca, nelle ultime ore, ha accusato Kiev di aver attaccato con 91 droni una delle residenze del presidente Vladimir Putin. L'entrata in scena dei missili Oreshnik rappresenta un altro elemento in grado di alzare ulteriormente la tensione. La Russia ha impiegato per la prima volta il missile nel novembre 2024, utilizzando l'arma sperimentale per colpire la regione di Dnipro.

