circle x black
Cerca nel sito
 

Genova, scontro tra bus e camion in autostrada: un morto e 20 feriti, alcuni gravi

L'incidente è avvenuto poco dopo le 21 in A26, all'altezza di Mele

Genova, scontro tra bus e camion in autostrada: un morto e 20 feriti, alcuni gravi
29 dicembre 2025 | 22.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' di un morto e di circa venti feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera poco dopo le 21 in A26, all'altezza di Mele, in provincia di Genova. L'incidente ha visto coinvolti un camion e un autobus, a morire uno dei due conducenti, non è ancora chiaro se quello del bus o del camion.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in via di accertamento, il camion sarebbe stato urtato dall'autobus. Nell'impatto circa 20 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Sul posto due automediche del 118 e quattro ambulanze oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Multedo e di Ovada e la polizia stradale di Ovada. Il traffico risulta bloccato al chilometro 9. L'autostrada è chiusa a Masone in direzione Genova Voltri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente stradale incidente oggi incidente genova incidente autostrada incidente autostrada oggi
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza