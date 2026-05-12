Una nave cargo russa che 17 mesi fa aveva subito una serie di misteriose esplosioni prima di affondare al largo della costa sud-orientale della Spagna potrebbe aver trasportato reattori per sottomarini nucleari destinati alla Corea del Nord. La Ursa Major, una nave lunga 142 metri battente bandiera russa e di proprietà della società statale Oboronlogistics, stava presumibilmente navigando da San Pietroburgo a Vladivostok, nell'estremo oriente russo, quando è affondata 62 miglia nautiche al largo della costa di Murcia poco prima della mezzanotte del 23 dicembre 2024.

Undici ore prima, il servizio spagnolo di salvataggio e sicurezza marittima, Sasemar, aveva inviato un elicottero, un'imbarcazione di salvataggio veloce e un rimorchiatore alla Ursa Major, che aveva lanciato un segnale di soccorso. Altre imbarcazioni nella zona avevano notato che la nave russa, che aveva rallentato drasticamente nelle 24 ore precedenti, si stava inclinando pericolosamente e avevano visto il suo equipaggio abbandonare la nave. I membri dell'equipaggio avevano riferito ai soccorritori che c'erano state tre esplosioni nella sala macchine della nave.

I tentativi spagnoli di assistere la Ursa Major furono interrotti alle 20.07 di quella sera quando arrivò una nave da guerra russa, che prese il controllo delle operazioni e ordinò alle due imbarcazioni Sasemar di ritirarsi a una distanza di due miglia nautiche. Secondo un documento del governo spagnolo diffuso tre mesi fa in risposta a interrogazioni parlamentari sull'incidente, la nave da guerra russa aveva quindi lanciato razzi contro la Ursa Major. Un articolo del quotidiano di Murcia La Verdad ha affermato che i razzi avrebbero potuto essere usati per accecare i canali a infrarossi dei satelliti di intelligence che monitoravano l'incidente.

Si ritiene che due membri dell'equipaggio siano morti nelle esplosioni iniziali, mentre 14 sono stati salvati. Sebbene la nave trasportasse ufficialmente "merci non pericolose" – inclusi 129 container, due gru e due grandi coperture per tombini – la sua rotta e il suo affondamento hanno sollevato i sospetti delle autorità spagnole. Sotto interrogatorio, il capitano della Ursa Major ha infine detto agli investigatori spagnoli che i "tombini" a bordo della sua nave erano "componenti di reattori nucleari simili a quelli usati dai sottomarini", ma che non veniva trasportato combustibile nucleare.

Gli investigatori avevano anche notato due enormi container blu – ciascuno stimato in circa 65 tonnellate – a poppa della nave nelle fotografie satellitari. "Si tratterebbe quindi di due carichi quasi impossibili da trasportare lungo le strade tortuose di Russia, Kazakistan, Uzbekistan e Afghanistan tra le due città servite dalla Ursa Major", si legge nel rapporto de La Verdad. "Quel misterioso carico non dichiarato giustificherebbe certamente un viaggio di oltre 15.000 km via mare tra San Pietroburgo e Vladivostok".

Una fonte a conoscenza dell'indagine ha riferito alla Cnn che il capitano russo credeva che sarebbe stato dirottato verso il porto nordcoreano di Rason per consegnare i due reattori. E l'emittente ha notato che la nave russa è salpata solo due mesi dopo che il leader nordcoreano, Kim Jong-un, aveva inviato truppe per aiutare Vladimir Putin con l'invasione dell'Ucraina.