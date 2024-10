S-70, il drone russo top secret distrutto dal Cremlino - Ascolta

Nella guerra tra droni che si combatte nei cieli sopra l'Ucraina è accaduto qualcosa che non si era mai verificato prima. Un caccia russo di ultima generazione ha abbattuto nel Donbass sopra Chasiv Yar, città fortificata controllata dall'Ucraina, un drone lanciato da Mosca. Ma la particolarità sta nel fatto che il drone abbattuto dagli stessi russi non era un drone qualsiasi ma il prototipo del segretissimo super drone russo stealth S-70 B. Gregory Alegi, storico militare, giornalista, professore alla LUISS Guido Carli di Storia delle Americhe nella facoltà di Scienze Politiche, operativo in campo aerospaziale da quasi 40 anni ci spiega cosa è questo sofisticato drone russo.