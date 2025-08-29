circle x black
Salmonella, alert negli Usa: quasi 100 casi e uova ritirate dal mercato

Infezioni rilevate in 14 Stati diversi, soprattutto in California, 18 ricoverati

Uova (Fotogramma)
29 agosto 2025 | 14.08
Redazione Adnkronos
Quasi 100 persone colpite in 14 Stati Usa diversi, 18 ricoverate in ospedale, ma nessun decesso. Responsabile: un batterio. Nei campioni gli esperti hanno infatti rilevato lo stesso ceppo di salmonella. La maggior parte dei pazienti è concentrata in California (73 persone). L'agenzia sanitaria Usa, i Cdc (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) hanno diramato un avviso di sicurezza alimentare sull'epidemia multistato di infezioni da salmonella. Nel mirino: una partita di uova di un'azienda - 'Country Eggs' - per le quali è stato disposto il ritiro dal mercato due giorni fa.

Nell'alert diffuso dai Cdc si chiede alle persone di non mangiare le uova oggetto del richiamo, qualora si avessero a casa, e di buttarle o restituirle dove sono state acquistate. Altre misure sono lavare con acqua calda e sapone o in lavastoviglie gli oggetti e le superfici che potrebbero essere entrati in contatto con queste uova. E contattare il medico curante in caso di gravi sintomi di salmonella.

Sintomi

Sintomi che sono: febbre superiore a 39°, diarrea da oltre 3 giorni che non migliora o sanguinolenta, vomito intenso, disidratazione.

La maggior parte delle persone infette da salmonella, spiegano i Cdc, "sviluppa diarrea, febbre e crampi allo stomaco da 6 ore a 6 giorni dopo l'esposizione al batterio. La malattia di solito dura da 4 a 7 giorni e nella maggior parte dei casi guarisce senza trattamento". Ma "in alcuni casi la malattia può essere così grave da richiedere il ricovero in ospedale. Hanno maggiori probabilità di sviluppare queste forme più serie i bambini di età inferiore ai 5 anni, gli adulti di 65 anni e oltre e le persone con un sistema immunitario indebolito".

