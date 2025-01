Scambio di ostaggi Hamas-Israele, le ipotesi - Ascolta

Secondo un testo fornito all'agenzia Efe da una fonte del movimento islamista di Hamas sarebbe in programma uno scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi in tre fasi di 42 giorni ciascuna, fino alla liberazione di tutti i miliziani detenuti nelle carceri dello Stato ebraico. Almeno questo quanto prevede la proposta di accordo per un cessate il fuoco a Gaza oggetto di negoziati indiretti a Doha, in Qatar. Le forze di difesa israeliane confermano intanto la morte di un altro ostaggio, il 22enne Hamza Ziyadne, all'indomani del funerale del padre Youssef, anche lui ostaggio di Hamas. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel. Intanto Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha reso noto di aver ordinato alle Idf di presentargli un piano per la completa sconfitta di Hamas a Gaza, prima dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.