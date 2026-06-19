Scontro tra due treni a nord di Londra, soccorsi in azione: si temono vittime e feriti

Una "collisione" tra due treni è avvenuta nella zona di Bedford, a nord di Londra. Lo ha riferito la British Transport Police, secondo quanto riporta Sky News. Un'eliambulanza e una squadra specializzata nella gestione delle aree a rischio (Hazardous Area Response Team) sono state inviate sul luogo, ha reso noto l'East of England Ambulance Service, precisando che l'accaduto è stato classificato come 'major incident'. "Invitiamo le persone a evitare la zona", ha aggiunto il servizio di emergenza, senza fornire al momento ulteriori dettagli sulla dinamica dello scontro o sul numero delle persone coinvolte.