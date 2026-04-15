Serbia, Vucic accetta la sfida di Gozi per un dibattito Tv

Il presidente accetta la sfida a dibattito pubblico lanciata dall'eurodeputato Gozi su TV N1, per affrontando i temi della libertà e della democrazia in Serbia.
Il presidente della Serbia Aleksandar Vučić ha accettato la 'sfida' lanciatagl dal segretario generale del Partito Democratico Europeo Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe. "Invito il signor Gozi a un dibattito su Tv N1, visto che ha espresso il desiderio di partecipare con me a un dibattito su Tv N1", ha dichiarato Vučić ai giornalisti dopo un incontro con i vertici del Ministero della Difesa e dell'Esercito serbo in una caserma, riporta Nova.rs.
Vučić, durante un'intervista su Tv N1, aveva dedicato diversi minuti ad attaccare Gozi e i Democratici Europei, prendendo di mira il partito dopo un post pubblicato sui social che chiedeva "chi sarà il prossimo autocrate a cadere dopo Viktor Orbán", citando anche lo stesso presidente serbo.
Il post ha avuto ampia circolazione nel Paese, percorso da tempo da manifestazioni di protesta, superando il milione di visualizzazioni e alimentando un diffuso dibattito online. Gozi lo aveva sfidato: "Se davvero crede nel confronto democratico, Aleksandar Vučić accetti un dibattito pubblico e in diretta su libertà, democrazia ed Europa, su una piattaforma indipendente". Ora il presidente della Serbia, Paese candidato all'adesione all'Ue, ha accettato la sfida.