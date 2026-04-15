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Serbia, Vucic accetta la sfida di Gozi per un dibattito Tv

Il presidente accetta la sfida a dibattito pubblico lanciata dall'eurodeputato Gozi su TV N1, per affrontando i temi della libertà e della democrazia in Serbia.

L'eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi. - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi. - Fotogramma/Ipa
15 aprile 2026 | 13.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente della Serbia Aleksandar Vučić ha accettato la 'sfida' lanciatagl dal segretario generale del Partito Democratico Europeo Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe. "Invito il signor Gozi a un dibattito su Tv N1, visto che ha espresso il desiderio di partecipare con me a un dibattito su Tv N1", ha dichiarato Vučić ai giornalisti dopo un incontro con i vertici del Ministero della Difesa e dell'Esercito serbo in una caserma, riporta Nova.rs.

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Vučić, durante un'intervista su Tv N1, aveva dedicato diversi minuti ad attaccare Gozi e i Democratici Europei, prendendo di mira il partito dopo un post pubblicato sui social che chiedeva "chi sarà il prossimo autocrate a cadere dopo Viktor Orbán", citando anche lo stesso presidente serbo.

Il post ha avuto ampia circolazione nel Paese, percorso da tempo da manifestazioni di protesta, superando il milione di visualizzazioni e alimentando un diffuso dibattito online. Gozi lo aveva sfidato: "Se davvero crede nel confronto democratico, Aleksandar Vučić accetti un dibattito pubblico e in diretta su libertà, democrazia ed Europa, su una piattaforma indipendente". Ora il presidente della Serbia, Paese candidato all'adesione all'Ue, ha accettato la sfida.

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Serbia Sandro Gozi Aleksandar Vucic Serbia Ue Gozi Vucic
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