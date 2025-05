Sicurezza, Custureri (FIMI ISAC): “Interferenze a elezioni vengono preparate anni prima, serve prevenzione”

“Le nostre democrazie si difendono dalle manipolazioni informative sterne attraverso un approccio che tenga conto delle organizzazioni della società civile che devono lavorare assieme e condividere buone pratiche che siano in grado di contrastarlo in maniera efficace. Bisogna fare un empowerment di queste organizzazioni, dargli un approvvigionamento di fondi legati non solo più a momenti elettorali dato che questi processi precedono di mesi e anni le elezioni. Bisogna ritirare la risposta delle istituzione a livello europeo. Minacce? Una delle più recenti che abbiamo individuato è quella dei deep fake e il bombardamento mediatico fatto nell’ambito di una competizione politica che minano il normale sviluppo delle elezioni.” Ha dichiarato Salvatore Custureri di FIMI ISAC a margine dell’evento “How to protect our democracies from foreign interference and information manipulation?” organizzato a Roma dall’ambasciata di Polonia, in occasione del semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione Europea e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea.