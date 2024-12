Riunione d'emergenza oggi del Consiglio di Sicurezza Onu sulla Siria, dopo l'offensiva delle forze jihadiste filo-turche che hanno preso il controllo di ampie aree del nord, tra cui la città di Aleppo. Lo hanno indicato fonti diplomatiche all'Afp, precisando che la richiesta della riunione è stata avanzata dal governo siriano e appoggiata dai tre Paesi africani membri del Consiglio di Sicurezza (Mozambico, Sierra Leone e Algeria) più la Guyana.

Nel frattempo l'escalation del conflitto nel nord-ovest della Siria ha portato quasi 50.000 persone a fuggire in pochi giorni, ha affermato l'ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite (Ocha), evidenziando una situazione in forte evoluzione. “Al 30 novembre, più di 48.500 persone erano sfollate, in forte aumento rispetto alle 14.000” registrate il 28 novembre, precisa Ocha, il cui leader Tom Fletcher ha espresso preoccupazione su X per la situazione di “decine di migliaia di persone” in fuga .