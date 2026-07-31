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Slovacchia rifiuta unioni omosessuali estere: scontro con la Corte Ue

La Slovacchia rifiuta di registrare unioni omosessuali contratte all'estero, ignorando la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue sul riconoscimento del matrimonio.

Il primo ministro della Slovacchia Robert Fico - Fotogramma/Ipa
Il primo ministro della Slovacchia Robert Fico - Fotogramma/Ipa
31 luglio 2026 | 19.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il governo slovacco ha annunciato oggi che le unioni tra persone dello stesso sesso contratte all'estero non possono essere registrate, rifiutandosi così di riconoscere la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

In un video pubblicato sui social media, il ministro dell'Interno Matus Sutaj Estok ha dichiarato di essere vincolato dalla Costituzione slovacca, "che definisce il matrimonio come un'unione tra un uomo e una donna".

"Questa conclusione non viene messa in discussione dal fatto che l'unione in questione sia stata validamente contratta secondo l'ordinamento giuridico di un altro Stato", ha affermato il ministro in una dichiarazione rilasciata ai media.

Nel novembre 2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cgue), a seguito di un ricorso presentato da due cittadini polacchi, ha stabilito che ogni Stato membro dell'Unione Europea è obbligato a riconoscere un'unione tra persone dello stesso sesso contratta in un altro Stato membro.

"Se qualcuno desidera un cambiamento così radicale, l'unica via è una revisione della Costituzione, non aggirarla, attraverso moduli e documenti ufficiali provenienti dall'estero", ha dichiarato Sutaj Estok, aggiungendo che "il diritto di famiglia deve rimanere nelle mani della Slovacchia, come è avvenuto per secoli".

"La definizione di matrimonio viene decisa in Slovacchia, non a Bruxelles", ha proseguito.

La coppia Metod Spacek e Ivan Novotny, che a maggio ha presentato una denuncia alla Procura generale del Paese contro il Ministero dell'Interno per la mancata registrazione del loro matrimonio all'estero, ha annunciato l'intenzione di intraprendere un'azione legale contro "questa procedura illegale, attuata su ordine di Robert Fico", il primo ministro della Slovacchia.

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Slovacchia matrimoni omosessuali Ue Corte Giustizia Ue Robert Fico
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