In guerra si usa ogni mezzo
Soldati russi a cavallo, il drone ucraino colpisce. Mentre la guerra tra Ucraina e Russia si avvia verso la conclusione del quarto anno, sul terreno si combatte con ogni mezzo. I video diffusi dalle forze armate ucraine e rimbalzati su decine di profili X mostrano fase 'inedite' del conflitto.
2025, not 1917: Ukrainian kamikaze drone kills a Russian cavalryman. pic.twitter.com/Olbg5xhyTU— Clash Report (@clashreport) December 26, 2025
Le clip mostrano soldati russi che si spostano a cavallo nelle zone innevate, per operazioni d'attacco contro la 92esima brigata ucraina. Le forze di Kiev rispondono con i droni, che colpiscono agevolmente l'improvvisata cavalleria.
Russian troops riding on horseback attempted to break through Ukrainian positions but were swiftly hit by FPV drones. The riders cross open ground before a drone strikes, starkly illustrating the lethal reach of aerial surveillance.— Vanta Logik (@Vanta_Logic) December 23, 2025
Im only feeling sorry for the horse. 😡😡😡 pic.twitter.com/IlcyvpK4Mh
Uno dei video mostra un drone che punta dritto verso un soldato russo. Il cavallo disarciona il militare che cade a terra.