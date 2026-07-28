Sondaggio Polonia: il 40% contro l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue

Circa il 40% dei polacchi si oppone all'adesione dell'Ucraina all'Ue, mentre circa la metà la sostiene, secondo un sondaggio pubblicato oggi, che ha rilevato un livello di opposizione record all'ingresso di Kiev nell'Ue. Lo studio del Centro per la Ricerca sull'Opinione Pubblica (Cbos) ha rilevato che il 41% dei polacchi è favorevole a un lento processo di adesione dell'Ucraina all'Ue, in calo di 15 punti percentuali rispetto a un sondaggio simile condotto nell'ottobre 2023.

"Attualmente, solo il 9% degli intervistati sostiene l'adesione dell'Ucraina all'Ue il prima possibile, il risultato più basso nella storia di questi sondaggi", ha riferito il Cbos.

L'opposizione all'adesione dell'Ucraina all'Ue è aumentata di 23 punti percentuali dall'ottobre 2023, raggiungendo il 40%, il livello più alto mai registrato dal Cbos. L'opposizione è particolarmente marcata tra gli elettori di destra, con il 53% contrario all'adesione dell'Ucraina, mentre la percentuale sale al 58% tra i giovani adulti.

Nel frattempo, il 55% dei polacchi ritiene che la guerra in Ucraina si concluderà con concessioni territoriali di Kiev alla Russia. Secondo il Cbos, questa è stata l'opinione prevalente tra gli intervistati da dicembre 2024.

Rispetto a dicembre 2025, tuttavia, la percentuale di intervistati che si aspettano che l'Ucraina ceda territori è diminuita di 8 punti percentuali. Allo stesso tempo, solo il 3% crede che Kiev riconquisterà tutti i territori occupati dalla Russia dal 2014.

Quasi il 40% degli intervistati ritiene che l'assistenza militare, umanitaria e finanziaria occidentale all'Ucraina sia sufficiente, mentre il 27% afferma che il Paese riceve troppo sostegno. Un altro 22% ritiene che il sostegno occidentale dovrebbe essere aumentato.

Il sondaggio è stato condotto a luglio 2026 su un campione rappresentativo di 938 polacchi adulti.