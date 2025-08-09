circle x black
Cerca nel sito
 

Spagna, domato incendio ex moschea Cordova: "Monumento è salvo"

L'edificio, patrimonio mondiale Unesco, è conosciuto come 'La Mezquita'

Spagna, domato incendio ex moschea Cordova:
09 agosto 2025 | 08.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Il monumento è in salvo. Non ci sono fiamme vive. Non sarà una catastrofe". Lo ha assicurato il sindaco di Cordova, José María Bellido, parlando dell'incendio divampato nella storica cattedrale della città del sud della Spagna. L'edificio, patrimonio mondiale Unesco, è conosciuto come 'La Mezquita', poiché un tempo era la Grande Moschea di Cordova. Il sindaco ha dichiarato che l'incendio è stato domato in tarda serata, come riportato dal quotidiano El Pais.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendio moschea patrimonio mondiale Unesco cordova incendio incendio cordova cordoba incendio alla mezquita cordoba incendio alla mezquita oggi mezquita cordoba incendio
Vedi anche
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, la preoccupazione delle grandi aziende produttrici di alcolici
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza