La Spagna torna alle urne domenica 29 per eleggere tutti i 350 deputati del Congresso e 209 senatori. I seggi saranno aperti dalle 9 alle 20, ora locale. Il premier socialista Pedro Sanchez cerca un nuovo mandato, mentre Alberto Nunez Feijoo punta a riportare al governo il Partito popolare (Pp) oltre otto anni dopo la mozione di sfiducia che fece cadere il governo Mariano Rajoy. La crisi abitativa ha portato al voto anticipato, ma nella campagna hanno pesato anche il caro vita e l'immigrazione, tornata in primo piano dopo la crisi estiva a Ceuta. Feijoo potrebbe governare con l'appoggio di Vox, il partito di destra radicale di Santiago Abascal. Sanchez punta a ricostruire un'intesa con le altre forze di sinistra e i partiti territoriali.

Quando si vota e quando arrivano i risultati? Nella Spagna peninsulare i seggi seguono lo stesso orario dell'Italia. Alle Canarie, che sono un'ora indietro, chiuderanno alle 21 italiane. Il ministero dell'Interno diffonderà gli aggiornamenti sull'affluenza nel corso della giornata. I primi risultati provvisori arriveranno dopo la chiusura delle urne anche nell'arcipelago. Per il Congresso si vota una lista, mentre per il Senato si scelgono i singoli candidati. La campagna si chiude al termine di venerdì 27 novembre. Sabato 28 è la 'jornada de reflexion', la giornata di silenzio elettorale. Il divieto di pubblicare, diffondere o riprodurre sondaggi scatta oggi.

Come si assegnano i seggi al Congresso? I 350 deputati sono eletti in 52 circoscrizioni, una per ciascuna delle 50 province più Ceuta e Melilla. I seggi si assegnano in base ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione. Madrid elegge 38 deputati, Barcellona 32 e Soria soltanto due. Dove i posti in palio sono pochi, le liste più piccole hanno più difficoltà a ottenere un seggio. Per questo la scelta di Frente Amplio e Podemos di presentarsi separatamente in gran parte del Paese potrebbe costare deputati alla sinistra.

Perché si vota in anticipo? Sanchez ha annunciato le elezioni il 5 ottobre, dopo la bocciatura al Congresso di due decreti che rafforzavano le tutele degli inquilini e introducevano misure sul mercato degli affitti. Con il Pp e Vox ha votato contro anche Junts, il partito indipendentista catalano di Carles Puigdemont che nel 2023 aveva sostenuto l'investitura di Sanchez. La bocciatura ha mostrato quanto fosse fragile la maggioranza del premier proprio mentre crescevano le proteste per la casa. A innescarle era stato lo sfratto di Maricarmen Abascal, che viveva da circa 70 anni nella stessa abitazione a Madrid. Il suo caso aveva portato i manifestanti ad accamparsi nella Puerta del Sol. La scadenza naturale della legislatura era prevista per l'estate del 2027.

Chi sono i candidati e cosa propongono? Alberto Nunez Feijoo, 65 anni, guida il Pp di centrodestra. Promette di abbassare le tasse, aumentare l'offerta di abitazioni e abrogare la legge sulla casa. Pedro Sanchez, 54 anni e al governo dal 2018, rivendica la crescita dell'economia e propone di ampliare il patrimonio pubblico di alloggi a prezzi accessibili. Santiago Abascal, 50 anni, vuole inasprire i controlli sull'immigrazione, rafforzare i poteri del governo centrale e dare la precedenza ai cittadini spagnoli nell'accesso alle case popolari. Ada Colau, 52 anni, ex sindaca di Barcellona e attivista per il diritto alla casa, guida il Frente Amplio, che riunisce fra gli altri Sumar e Izquierda Unida. Punta a rafforzare le tutele degli inquilini e a regolare gli affitti. A sinistra del Psoe corre anche Podemos, con l'ex ministra per l'Uguaglianza Irene Montero.

Cosa indicano i sondaggi e quali governi sono possibili? Prima del divieto di pubblicazione, la maggior parte dei sondaggi privati dava il Pp in testa e Vox in crescita rispetto al 2023. L'istituto pubblico Cis indicava invece il Partito socialista (Psoe) al primo posto. Se Pp e Vox raggiungessero insieme i 176 seggi della maggioranza assoluta, avrebbero i numeri per un governo guidato da Feijoo. Se restassero sotto quella soglia, Sanchez potrebbe tentare di ricostruire un accordo con le altre forze di sinistra e i partiti territoriali, fra cui i catalani di Erc e Junts, i baschi di Eh Bildu e Pnv e i galiziani del Bng. Ricucire con Junts sarebbe uno dei passaggi più difficili e vero nodo per un possibile nuovo governo Sanchez. Nel 2023 il Pp arrivò primo, ma fu Sanchez a trovare i voti per governare.

Vox ha già governato in Spagna? Il partito di Santiago Abascal ha già partecipato a governi regionali con il Pp. Una coalizione con Feijoo gli darebbe per la prima volta ministri nel governo nazionale. Un'altra formula potrebbe essere l'appoggio esterno. In quel caso Vox potrebbe votare la fiducia a Feijoo in cambio di impegni su temi come l'immigrazione e il controllo delle frontiere, con un esecutivo composto da ministri del Pp.

Come si decide chi governa? Le nuove Camere si riuniranno il 23 dicembre. Dopo aver consultato i rappresentanti delle forze politiche, il re Felipe VI proporrà un candidato alla presidenza del governo, che dovrà ottenere la fiducia del Congresso. Al primo voto servono almeno 176 sì. Se la maggioranza assoluta manca, si torna a votare 48 ore dopo e bastano più sì che no. A quel punto anche le astensioni possono fare la differenza. Il governo uscente resta in carica per gli affari correnti. Se nessun candidato ottiene la fiducia entro due mesi dalla prima votazione di investitura, il re scioglie entrambe le Camere e convoca nuove elezioni.