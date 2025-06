È pubblicizzata come una "bevanda afrodisiaca" a base di vitamine, in realtà si tratta di una bibita energizzante contenente Viagra, senza che fosse dichiarato sull'etichetta. Per questo in Spagna il 'Nectar del Amor' è stato ritirato dal mercato.

L'Agenzia per i Medicinali e i Prodotti Sanitari (AEMPS), che ne ha vietato la vendita, ha spiegato che la bevanda non è stata sottoposta a valutazione preventiva e autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'Agenzia. Secondo le analisi ora effettuate dal Laboratorio di Controllo Ufficiale dell'AEMPS, il Nectar del Amor contiene il principio attivo sildenafil in quantità sufficienti a ripristinare, correggere o modificare una funzione fisiologica esercitando un'azione farmacologica, il che gli conferisce lo status legale di medicinale. "Questo principio attivo non è dichiarato sull'etichetta, che elenca in modo fuorviante una serie di vitamine e minerali, fornendo false informazioni sulla sua sicurezza", si legge sul sito ufficiale dell'Agenzia spagnola.

Cos'è il sildenafil

Il sildenafil, noto commercialmente come Viagra, è un farmaco indicato per ripristinare la funzione erettile compromessa aumentando il flusso sanguigno penieno attraverso l'inibizione selettiva della fosfodiesterasi 5 (PDE-5). "Gli inibitori della PDE-5 sono controindicati nei pazienti con infarto miocardico acuto, angina instabile, angina da sforzo, insufficienza cardiaca, aritmie non controllate, ipotensione (pressione arteriosa inferiore a 90/50 mmHg), ipertensione non controllata, anamnesi di ictus ischemico, nonché nei pazienti con grave compromissione epatica e nei soggetti con anamnesi di neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica o con patologie degenerative ereditarie della retina come la retinite pigmentosa (una minoranza di questi pazienti presenta patologie genetiche delle fosfodiesterasi retiniche)", si legge sul sito dell'Agenzia per i Medicinali e i Prodotti Sanitari.

Quali erano i rischi

Il consumo di 'Nectar del Amor' potrebbe quindi portare a gravi problemi di salute, in quanto contiene un principio attivo inibitore della PDE-5 che, oltre a presentare le controindicazioni indicate, può causare reazioni avverse di varia gravità, inclusi problemi cardiovascolari, se associato ad altri farmaci.