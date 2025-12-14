circle x black
Sparatoria Brown University, due studentesse erano sopravvissute a episodi simili: l'assurda storia

E' il caso della 21enne Mia rimasta ferita all'addome nel 2019 e della ventenne Zoe che era un anno prima al liceo di Parkland in Florida

Ragazze sfollate dalla Brown University (afp)
14 dicembre 2025 | 21.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due studentesse, sopravvissute alla sparatoria alla Brown University, dove ieri un uomo vestito di nero ha aperto il fuoco in uno degli edifici del prestigioso college, uccidendo due persone e ferendone altre nove, erano rimaste in passato coinvolte in altre sparatorie scolastiche.

Secondo quanto riportano oggi i media americani, la 21enne Mia Tretta era rimasta ferite all'addome nel 2019 quando un 16enne aprì fuoco nella sua scuola di Saugus, vicino a Los Angeles, uccidendo due persone, compresa la sua migliore amica. Mentre la ventenne Zoe Weissman ha assistito nel 2018 alla tristemente famosa sparatoria del liceo di Parkland in Florida, dove furono uccise 17 persone.

