Sparatoria in una scuola di Madison in Wisconsin. "Almeno due persone sono rimaste uccise tra cui il presunto assalitore, uno studente, della Abundant Life Christian School" ha detto il capo della polizia Shon Barnes, correggendo al ribasso il numero delle vittime circolato in un primo momento. La scuola privata cristiana presa d'assalto è frequentata da circa 400 studenti. "Tra queste persone c'è anche un minorenne che si sospetta abbia compiuto la sparatoria", ha dichiarato Barnes.

Sette persone sono state trasportate in ospedale, alcuni sono gravi. La polizia è stata avvisata della sparatoria poco prima delle 11. "Gli agenti intervenuti hanno trovato l'assalitore morto nell'edificio, non sono stati loro a sparargli", ha dichiarato Barnes. La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente americano Joe Biden è stato informato dell'accaduto.